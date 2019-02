Mit, entro l'anno lavori viadotto Sente

(ANSA) - ISERNIA, 18 FEB - "Si è tenuta oggi, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione di coordinamento con i rappresentanti della Provincia di Isernia per definire il cronoprogramma degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del viadotto Sente", lo dice il Mit in una nota. "La Provincia ha presentato un progetto ben articolato che sarà sottoposto, a breve, alla valutazione del competente Provveditorato per le opere pubbliche. Lo stesso, in qualità di stazione appaltante, potrà consentire una contrazione dei tempi in ordine alla valutazione del progetto e, conseguentemente, permettere l'avvio delle azioni di messa in sicurezza e consolidamento entro il 2019", conclude il Mit.