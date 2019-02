Guidava ubriaco, ritirata la patente

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 FEB - Guidava in stato di ubriachezza, è stato fermato e denunciato a Termoli dai Carabinieri. Si tratta di venticinquenne sorpreso dai militari alla guida con un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello consentito. Immediata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di Larino (Campobasso) cui ha fatto seguito il ritiro della patente di guida. Il veicolo su cui il giovane viaggiava, in compagnia di coetanei, è stato restituito al genitore, in qualità di proprietario estraneo ai fatti.

L'attività di prevenzione nel fine settimana ha visto il controllo di 60 veicoli. (ANSA).