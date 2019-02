Prefetto Isernia visita Vigili del Fuoco

(ANSA) - ISERNIA, 15 FEB - In visita istituzionale alla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia il nuovo prefetto Cinzia Guercio. Ad accoglierla c'era il comandante Raffaella Pezzimenti, accompagnato dal personale operativo, amministrativo, dai rappresentati delle Organizzazioni Sindacali e dal personale dell'Associazione nazionale Vigili del Fuoco.

Dopo aver passato in rassegna uomini e mezzi il prefetto ha visitato i locali del Comando, soffermandosi nella Sala Operativa e successivamente nella Sala Conferenze dove il comandante ha illustrato i compiti istituzionali dei vigili del Fuoco sul territorio e l'attività svolta quotidianamente dal Comando. Il prefetto ha poi salutato il personale e ha manifestato il profondo senso di gratitudine che l'opinione pubblica riserva ai Vigili del Fuoco. Al prefetto è stato quindi consegnato un elmo dei Vigili del Fuoco come simbolo dell'attività operativa. (ANSA).