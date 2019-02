Agrimercato Coldiretti apre a cosmetici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 FEB - La bellezza e la cura del corpo entrano all'agrimercato 'Campagna Amica' di Coldiretti a Campobasso. Ogni giovedì e sabato, dalle 8.30 alle 15, sarà possibile acquistare, oltre ad altri prodotti a km zero, anche saponi, shampoo e creme a base di olio extravergine prodotti da un'azienda regionale. "La nuova linea produttiva, crema fluida corpo idratante, fluida mani protettiva, sapone liquido delicato mani, shampoo doccia emolliente - evidenzia Coldiretti Molise - rientra nel più ampio concetto di multifunzionalità aziendale, cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale, grazie alla quale le aziende agricole non sono più 'limitate' alla produzione di cibo, ma spesso spaziano anche in altri ambiti, forti della crescente fiducia acquisita verso i consumatori".

