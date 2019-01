Fuoripista con snowboard, ferito 38enne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 GEN - Perde il controllo dello snowboard, finisce in un burrone e poi in un canale ghiacciato.

È accaduto questa mattina nella stazione sciistica di Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso), a un 38enne di Termoli (Campobasso). L'uomo è stato soccorso dagli agenti della Polizia in servizio nella stazione invernale i quali, dopo averlo sistemato su una barella, lo hanno trasportato con la motoslitta al centro medico. Lì ad attenderlo un'ambulanza che si è poi diretta all'ospedale Cardarelli di Campobasso per sottoporre lo sciatore alla cure dei sanitari. (ANSA).