Ok a proroga Cigs per la Gam

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 NOV - Fumata bianca al ministero del Lavoro per la proroga di 12 mesi della Cigs ai 262 ex lavoratori della Gam di Bojano (Campobasso). "Sono molto soddisfatto per l'esito - ha commentato all'ANSA il presidente della Regione, Donato Toma - e per il lavoro corale messo in campo dalle parti che ha portato oggi alla firma dell'esame congiunto per la verifica delle condizioni per ottenere la Cigs, che ci sono tutte. Il verbale - ha aggiunto - è stato inviato al competente Dipartimento che si occuperà dell'emissione del relativo decreto. Le risorse non sono sufficienti - ha osservato il governatore - confidiamo però nell'allargamento". (ANSA).