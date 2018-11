Comitato Isernia, esposto su scuole

(ANSA) - ISERNIA, 2 NOV - Il Comitato Scuole Sicure di Isernia si è rivolto alla Procura pentra, presentando un esposto, per conoscere lo stato di salute degli edifici scolastici che ospitano gli studenti delle scuole superiori.

"Erano ormai due anni - ha spiegato la portavoce del Comitato, Sandra Marcucci - che, a più riprese e con atti ufficiali, chiedevamo alla Provincia di poter visionare la documentazione relativa agli stabili, ma gli unici documenti ricevuti sono quelli relativi all'edificio del 'Fermi' e all'edificio del 'Manuppella' da cui, per altro, non possiamo trarre conclusioni relative alla sicurezza poiché i dati, in essi contenuti, sono parziali". "Riteniamo - ha detto ancora Marcucci - di avere diritto ad accedere alla documentazione che, senza ombra di dubbio, certifichi la sicurezza delle nostre scuole. Quindi avendo percorso ormai tutte le strade del dialogo ci siamo rivolti a chi può decidere se quella documentazione può esserci consegnata o meno".