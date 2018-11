Cadavere vicino a pick-up ribaltato

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 2 NOV - La Procura di Larino ha disposto l'autopsia sul corpo di un uomo di 48 anni di Poggio Imperiale (Foggia) trovato dai Carabinieri di Larino cadavere nei campi, nei pressi di un pick-up ribaltato. L'esame autoptico si svolgerà martedì prossimo. I militari nella serata del 30 ottobre si erano recati sulla strada della periferia di San Martino per rilevare l'incidente stradale del pick-up ribaltato.

Nel pomeriggio del giorno successivo, il 31 ottobre, i militari, tornati sul posto per accertamenti sul sinistro, hanno scoperto il cadavere del quarantottenne ad una certa distanza dal pick-up. In base alle prime indagini condotte dall'Arma di Larino, coordinata dal Maggiore Raffaele Iacuzio, le ferite sul corpo dell'uomo sono compatibili con quelle derivanti dall'incidente stradale. L'uomo sarebbe riuscito ad uscire dal veicolo dopo il sinistro, ma non ce l'avrebbe fatta ad allontanarsi a causa delle gravi lesioni riportate. L'autopsia chiarirà meglio l'accaduto.