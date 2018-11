Provincia Campobasso, vince centrodestra

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 NOV - Il centrodestra elegge sette consiglieri su dieci al Consiglio provinciale di Campobasso. È il risultato delle elezioni di secondo livello che si sono tenute ieri. Tre le liste in competizione, due di centrodestra e una di centrosinistra. Alla carica di Presidente dell'ente resta Antonio Battista (Pd), sindaco di Campobasso il cui mandato termina tra due anni. Di seguito l'elenco degli eletti. Lista 'Insieme in Provincia' (Centrodestra): Simona Contucci, Orazio Civetta, Alessandro Amoroso, Michele Marone, Maria Cristina Spina e Angelo Del Gesso. Lista 'Provincia amica' (Centrodestra): Simona Valente. Lista 'Cives Provincia Democratica' (Centrosinistra): Antonio Giuditta, Giuseppe Aristotile e Giuseppe D'Elia. Le operazioni di spoglio si sono concluse in nottata.(ANSA).