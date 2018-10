M5s,Campobasso scende in'Ecosistema2018'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 OTT - Il rapporto 'Ecosistema urbano 2018' di Legambiente relega Campobasso al 77esimo posto della graduatoria nazionale, su 104 capoluoghi, lo scorso anno era al 73 esimo. "Segnale evidente - osserva il consigliere comunale del M5s, Simone Cretella - che a pochi mesi dal termine mandato, questa amministrazione, contrariamente ai buoni propositi più volte sbandierati dalla campagna elettorale, poco e niente ha fatto per migliorare le performance ambientali della nostra città". Le responsabilità, spiega, vanno ricercate tra i cittadini, "spesso svogliati e dal senso civico non proprio spiccato", e tra l'amministrazione comunale "mai abbastanza coraggiosa da tentare di invertire, e fare invertire ai propri cittadini, consuetudini decisamente insostenibili, ma anche del tutto incapace di dare buoni esempi ai propri amministrati". Sul fronte raccolta differenziata, osserva il pentastellato, "il dato è ancora fermo al 13,6%, fanno peggio solo i capoluoghi siciliani.Male, anzi malissimo, il problema della dispersione idrica, "che ancora una volta vede Campobasso tra le ultimissime città d'Italia e precisamente al 96 esimo posto con il 68% di dispersione". Tra i dati negativi evidenziati da Cretella anche la "scarsissima vocazione ecologica dell'amministrazione Battista. Registriamo - osserva - anche l'assenza di impianti di produzione di energia rinnovabile sugli edifici pubblici; solo 0,71 kw per 1.000 abitanti, vale a dire appena 35 kw". In sintesi, "un rapporto che non lascia appelli a questa amministrazione che si è dimostrata decisamente insensibile, spesso insofferente, a tutte le tematiche ambientali, spesso trattate superficialmente, più per moda che per reale convinzione, e con banali operazioni di facciata mai organiche e strutturali, tant'è - conclude - che gli impietosi risultati ci bollano ancora una volta come città per nulla eco-friendly".

(ANSA).