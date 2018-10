Aast, corso formazione per ristoratori

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 23 OTT - E' dedicato ai ristoratori il nuovo corso di formazione organizzato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) di Termoli e dal Distretto turistico Molise Orientale. "Il percorso verso il fare - Oltre il servizio, l'esperienza" è il titolo dell'iniziativa, in collaborazione con la società di coaching "Ristorazione Intelligente e l'Arte del lavorare bene" che opera a Milano, Roma e Firenze. Due le lezioni a Termoli, lunedì 19 novembre dalle 15 alle 19 e martedì 20 novembre, dalle 15 alle 19. La partecipazione è gratuita, è necessaria l'adesione entro il prossimo 12 novembre. Per partecipare è possibile scaricare il modulo dal sito www.termoli.net da inviare a moliseorientale@gmail.com. Dopo la registrazione, verrà comunicata la sede del corso. A tutti i partecipanti verrà chiesta una ricetta rappresentativa del proprio ristorante che sarà successivamente pubblicata in un ricettario dei piatti tipici del territorio realizzato da Aast e Molise Orientale.(ANSA).