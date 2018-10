Incendio in abitazione, nessun ferito

(ANSA) - SANT'ELENA SANNITA (ISERNIA), 17 OTT - Un incendio si è sviluppato in un'abitazione a Sant'Elena Sannita (Isernia), fortunatamente senza feriti poiché, secondo quanto si apprende, la famiglia che vive lì, al momento dei fatti, non era in casa.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco di Isernia, intervenuti sul posto, con due squadre. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse, l'abitazione del centro storico era difficile da raggiungere con i mezzi e sono stati utilizzati anche gli estintori portati a spalla. L'immobile non ha avuto danni strutturali.

