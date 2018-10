Chiuso deposito azienda conserviera

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 OTT - Chiuso dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso un deposito di un'industria conserviera del Basso Molise per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. I militari, coordinati dal Comandante Mario Di Vito, hanno posto sotto sequestro amministrativo 180 quintali di conserve alimentari perché prive di documentazione attinente la rintracciabilità e l'effettiva nazione di provenienza. I Nas si sono poi presentati nei ristoranti della costa dove hanno scoperto alimenti soprattutto carne e pesce in cattivo stato di conservazione: sono scattate denunce a carico di tre ristoratori per frode in commercio.

Accertata la somministrazione di cibi surgelati, non indicati nel menù e l'illecita procedura relativa al congelamento, attuata con attrezzature non idonee e con l'utilizzo di involucri protettivi non destinati a venire a contatto con gli alimenti. L'autorità sanitaria ha disposto, a seguito di ispezioni effettuate dei Nas, la sospensione dell'attività di due ristoranti.