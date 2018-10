Tampona auto e scappa, rintracciato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 OTT - Tampona a velocità sostenuta una Fiat seicento e scappa. Un 22enne è stato poi rintracciato e denunciato in stato di libertà, con ritiro della patente, dal personale della Squadra Volante di Campobasso per omissione di soccorso. Sequestrata la Fiat Punto guidata dal giovane in quanto sprovvista di assicurazione. Le due persone a bordo dell'auto tamponata hanno subito lesioni.

L'incidente è avvenuto la scorsa notte. Il giovane a bordo della sua autovettura Fiat Punto, percorrendo a velocità sostenuta Via Crispi, tamponava la Fiat seicento con a bordo due persone e si dava a precipitosa fuga omettendo di prestare soccorso. Gli operatori dopo aver richiesto l'intervento del 118, unitamente a personale della polizia stradale, presente sul territorio, si mettevano alla ricerca dell'uomo che poco dopo veniva rintracciato e denunciato a seguito dei controlli.

(ANSA).