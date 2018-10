Molisano ucciso, spoglie a Larino

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 6 OTT - Torneranno a Larino le spoglie di Raffaele Mastrogiuseppe, l'uomo di 69 anni ucciso mercoledì scorso durante una rapina nella sua tenuta ad Heidelberg, località 60 km a sud di Johannesburg in Sudafrica.

Secondo le fonti della polizia locale la residenza del molisano è stata presa d'assalto da una banda di cinque persone riuscite a penetrare all'interno dell'immobile dove hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Mastrogiuseppe avrebbe cercato di reagire ai rapinatori, secondo quanto fatto sapere dai familiari, che però lo avrebbero prima ferito e poi ucciso.

Sull'omicidio, sono in corso indagini da parte delle autorità di polizia di Johannesburg: due dei responsabili sarebbero stati arrestati. In Sudafrica vive un fratello ed una sorella di Mastrogiuseppe, ma non erano con l'uomo al momento della rapina.

Sotto choc i parenti che vivono a Larino per la morte violenta del familiare. (ANSA).