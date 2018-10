'Fiamme Oro' D'Onofrio vince a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 6 OTT - Daniele D'Onofrio, 25 anni, di Castel di Sangro (L'Aquila), atleta delle Fiamme Oro e vincitore della 'Corrisernia 2018', è stato ricevuto dal questore di Isernia, Roberto Pellicone, che si è congratulato personalmente con l'atleta, anche a nome di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia.

D'Onofrio si allena in pista a Isernia. Dal luglio 2017 è entrato a far parte della Polizia di Stato. Il maratoneta si è avvicinato gradualmente all'atletica leggera, iniziando con le campestri e le corse su strada, scoprendo successivamente la pista. Ha praticato lo sci di fondo fino a 13 anni. Nel 2015 campione italiano promesse sui 10 mila metri, terzo sui 5000 metri. Agli Europei under 23 di Tallin in entrambe le discipline. Convocato in Nazionale assoluta nella Coppa Europa dei 10 mila metri di Cagliari, dove ha vinto il titolo a squadre. Nel 2016, si è laureato campione italiano assoluto di mezza maratona correndo in 1h 3' e 29". (ANSA).