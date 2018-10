Presidio lavoratori Gam a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 OTT - Presidio dei Lavoratori Gam davanti alla prefettura di Campobasso per un incontro con il prefetto Maria Guia Federico. Una delegazione si è recata negli uffici del prefetto per chiedere di intervenire per la messa in sicurezza della cassa integrazione anche per il 2019 e per fare chiarezza sulle strategie della proprietà Amadori, che ha annunciato forti investimenti in Abruzzo. I lavoratori chiederanno polemicamente al prefetto di sapere se qualcuno vuole chiudere l'azienda di Bojano. (ANSA).