Gestione illegale rifiuti, due denunce

(ANSA) - ISERNIA, 25 SET - I carabinieri Forestali di Isernia hanno reso noto il bilancio di un'attività predisposta per contrastare la gestione illecita dei rifiuti. A Carpinone (Isernia) hanno accertato che, in un'area non autorizzata, venivano depositati materiali quali fresato di asfalti, pali in cemento dismessi con evidenti segni di usura, contenitori in ferro e materiale proveniente da lavori di demolizione edilizia.

Identificato il responsabile, un imprenditore abruzzese indagato per abbandono incontrollato di rifiuti. A Colli al Volturno (Isernia) i Forestali hanno controllato una ditta che gestisce la raccolta di rifiuti in un comune della provincia di Isernia: il titolare, molisano, aveva omesso di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, pertanto gli è stata comminata una multa di 15.000 euro. (ANSA).