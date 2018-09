Da Argentina alla riscoperta origini

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 SET - Da Buenos Aires in Molise per riscoprire le proprie origini. Un gruppo di molisani è stato accolto dal vice presidente della Regione e assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, e accompagnato nello splendido scenario del 'Museo dei Misteri' di Campobasso. "Un legame mai sciolto con i nostri corregionali all'estero - le sue parole - che vogliamo rinsaldare nel progetto che abbiamo denominato 'Turismo delle radici', che porterà anche le nuove generazioni a conoscere i luoghi di nascita dei propri avi. Il Molise non dimentica i propri emigranti, loro non dimenticano la propria terra. È questo il legame che ci porterà ad una serie di iniziative volte ad abbattere le distanze, solo in termini di spazio, che ci separano. In attesa - ha concluso - della prossima primavera, quando il 'Cammina, Molise!' in Argentina unirà tutte le famiglie di oriundi molisani in un percorso che avrà i colori e i sapori del nostro Molise". (ANSA).