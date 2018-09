20 borse lavoro per giovani disoccupati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 SET - Il Comune di Campobasso ha finanziato 20 borse lavoro per favorire l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di giovani inoccupati o disoccupati. I beneficiari svolgeranno servizio presso le scuole dell'obbligo del capoluogo nell'ambito di un progetto di lavoro di pubblica utilità finalizzato all'assistenza scolastica specialistica e alla comunicazione degli alunni disabili. La borsa lavoro ha una durata di 11 settimane con un impegno settimanale di 30 ore e un compenso mensile lordo di 600 euro. Di seguito i requisiti richiesti: cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; residenza anagrafica nel Comune di Campobasso o in altro comune dell'Ambito territoriale sociale di Campobasso; età compresa tra 18 e 35 anni; condizione di non occupazione e/o disoccupazione; non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

Termini e modalità per la presentazione delle domande sono consultabili sul sito web del Comune. (ANSA).