Bando Periferie:Federico, salvi progetti

''Bando Periferie: salvi i progetti in cantiere e confermate le convenzioni". Lo annuncia Antonio Federico (M5S), a margine dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte, i rappresentanti dell'Anci e i sindaci. "La soluzione prevista - spiega Federico - è quella di inserire nel primo decreto utile, successivo alla conversione del Milleproroghe, una norma che di fatto dia ai Comuni la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata. Questo - prosegue - garantirà un'agevole prosecuzione dei progetti già esecutivi, fondamentali per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di garantire ai cittadini servizi e investimenti, offrendo le risorse necessarie sulla base del reale stato di avanzamento dei progetti. In pratica i Comuni non dovranno utilizzare gli avanzi di amministrazione per poter procedere con i lavori. Sarà garantita la possibilità di avviare quelle convenzioni per i progetti la cui realizzazione è prevista nel prossimo biennio, come quelli di Campobasso e Isernia".