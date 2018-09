Cgia,un molisano su 4 lavora la domenica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 SET - Il Molise al quinto posto in Italia tra le realtà territoriali dove il lavoro domenicale è più diffuso. È quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre su dati Istat relativo al 2016 che indica nel 23,6% gli occupati alla domenica sul totale dei dipendenti in regione. Questa particolare classifica è guidata dalla Valle d'Aosta (29,5%), Sardegna (24,5%), Puglia (24%) e Sicilia (23,7%). In coda si posizionano Emilia Romagna (17,9%), Marche (17,4%) e Lombardia (16,9%). La media nazionale si attesta al 19,8%. Rispetto agli altri Paesi europei, fa sapere la Cgia, l'Italia si posiziona negli ultimi posti della classifica tra chi lavora di domenica.

Se nel 2015, in riferimento ai lavoratori dipendenti, la media dei 28 Paesi Ue era del 23,2%, con punte del 33,9% in Danimarca, 33,4% in Slovacchia e del 33,2% nei Paesi Bassi, in Italia la percentuale era del 19,5%. Solo Austria (19,4%), Francia (19,3%), Belgio (19,2%) e Lituania (18%) presentavano una quota inferiore.