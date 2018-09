Droga sotto leva cambio auto, arrestato

(ANSA) - SESTO CAMPANO (ISERNIA), 9 SET - Fermato a un posto di blocco dei carabinieri a Sesto Campano (Isernia) è stato arrestato per traffico e spaccio di droga: in auto aveva 300 grammi di cocaina. L'uomo è un 30enne di Salerno. La droga, suddivisa in tre involucri, era nascosta sotto la leva del cambio dell'auto su cui viaggiava sulla Statale 85, strada che collega la Campania al Molise. Oltre alla cocaina, i carabinieri hanno sequestrato una somma di denaro contante pari ad alcune centinaia di euro. Il 30enne è ora rinchiuso nel carcere di Isernia. Aperta un'indagine per accertare a chi fosse destinata la partita di droga. (ANSA).