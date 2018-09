Assalto con esplosivo bancomat Montenero

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 6 SET - Assalto con esplosivo al bancomat della Banca di credito cooperativo valle del Trigno a Montenero di Bisaccia. Il 'colpo' è stato messo a segno in nottata, intorno alle 3.20. La banda, a quell'ora, ha raggiunto lo sportello facendolo saltare in aria creando danni non solo alla cassa. In pochi minuti i malviventi hanno portato via contanti per 5 mila euro circa. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. (ANSA).