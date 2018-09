Visita 25 studenti in Questura Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 5 SET - Porte aperte in Questura per un gruppo di 25 ragazzi del Campo Scuola di Protezione Civile e Ambientale organizzato a Castelpetroso (Isernia) dal Gruppo Corpo Italiano Soccorso dell'Ordine di Malta. Tutti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, hanno visitato la Questura per conoscere il contributo e gli strumenti della polizia di stato nelle attività di Protezione Civile. Durante la visita hanno conosciuto anche il cane antidroga Kira, di tre anni. I poliziotti hanno mostrato ai ragazzi le abilità del pastore tedesco nell'individuare le sostanze stupefacenti, parlando anche dei cani addestrati alla ricerca e al soccorso. I ragazzi hanno, poi, visitato la Sala Operativa della Questura, punto nevralgico per la gestione degli interventi della Polizia nell'ambito della Protezione Civile e in ogni situazione che coinvolga la sicurezza e l'incolumità delle persone. Ai ragazzi è stata illustrata la app YouPol, che permette di segnalare, anche in forma anonima, casi di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo.