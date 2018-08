Finisce con auto su binari, era ubriaco

(ANSA) - ISERNIA, 28 AGO - Perde il controllo dell'auto, esce di strada e finisce sui binari che attraversano la periferia di Cantalupo nel Sannio (Isernia). L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. In seguito all'incidente i militari sono intervenuti sul posto sottoponendo l'uomo, originario di Campobasso, all'alcol test riscontrando un tasso alcolico tre volte superiore a quello consentito. Inoltre guidava l'auto nonostante gli fosse stata ritirata la patente.

Denunciato, quindi, anche per il reato specifico. Il veicolo, tra l'altro senza copertura assicurativa, è stato sequestrato.