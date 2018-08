Terremoto Molise: a Palata allestita tendopoli

(ANSA) - PALATA (CAMPOBASSO), 19 AGO - Sono rimaste fuori casa le famiglie di Palata che continuano a dormire in auto e nelle tre tende allestite nel campo sportivo del paese. Nel pomeriggio sarà allestita una tendopoli in contrada Colle Longo con cucina da campo e toilette per far fronte alle esigenze della popolazione locale.

Due le squadre composte da cinque tecnici ciascuna che stanno monitorando gli immobili. Sono 203 le richieste da parte degli abitanti. "La situazione è sotto controllo ma la paura è tanta - ha dichiarato il sindaco Michele Berchicci -. C'è il timore di nuove scosse più forti e nessuno vuole rientrare in casa. Per questa saranno allestite tende che potranno utilizzare anche le famiglie di comuni vicini".

Inagibili il Municipio, l'ufficio postale e la chiesa di San Rocco. (ANSA).