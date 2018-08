Allerta 'arancione' su costa Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 AGO - Maltempo in arrivo sul Molise nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta 'arancione' per criticità idrogeologica per domani, mercoledì 15 agosto. Riguarda la zona costiera dove sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". "I fenomeni saranno accompagnati - si legge sempre nel bollettino meteo - da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Nelle zone del Molise centrale e occidentale il livello di allerta è 'giallo'. (ANSA).