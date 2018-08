Braccianti morti:pm Larino,no speculazioni su chi ha bisogno

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 13 AGO - "Un fenomeno estremamente grave quello del caporalato. Non si può speculare su persone che vivono sul nostro territorio in condizione di estremo bisogno". Lo ha dichiarato all'Ansa, il Procuratore capo di Larino Antonio La Lara che ha aperto un'indagine a seguito della morte di 12 immigrati in un incidente stradale sulla S.s.

16 a Lesina (Foggia) durante il trasporto degli operai in campi per la raccolta del pomodoro.

"Ci avvarremo di tutti gli strumenti che la legge ci consente per contrastare questa attività illecita - ha proseguito La Rana - Sono già state sensibilizzare le forze dell'ordine per alzare la guardia nel monitorare e reprimere questo odioso fenomeno". (ANSA).