Defibrillatore a Petrella Tifernina

(ANSA) - PETRELLA TIFERNINA (CAMPOBASSO), 8 AGO - Petrella Tifernina comune cardioprotetto. Il 12 agosto prossimo, alle 16, sarà inaugurata la prima postazione di defibrillatore pubblico.

Per l'occasione il sindaco Alessandro Amoroso invita tutta la cittadinanza a partecipare a un addestramento di massa sull'uso dello strumento. In particolare ha inviato una lettera ai titolari delle attività commerciali ritenendoli "un valido punto di riferimento per una Comunità e per le persone di passaggio".

A conclusione della cerimonia il dottor Nicola Camposarcone e l'Associazione Life Aed insegneranno l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.(ANSA).