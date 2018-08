Coldiretti Molise, agricoltura cresce

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 AGO - L'economia molisana segna il passo e fa registrare, unico caso in Italia, un segno negativo (0,1%) del Pil. L'andamento, secondo il rapporto Svimez, riguarda quasi tutti i settori produttivi. In controtendenza quello dell'Agricoltura che tiene e cresce di misura (0,4%) nell'ultimo triennio. "Al di là dell'esiguità del dato - afferma il direttore regionale di Coldiretti, Aniello Ascolese - ciò che più salta all'occhio è che in un panorama segnato da numeri in rosso, fatta eccezione per i servizi (+2%), l'agricoltura non arretra anzi, muove dei piccoli passi in avanti. Le nostre aziende - osserva - sono sempre più competitive sui mercati, grazie ai tanti prodotti di eccellenza che si stanno imponendo in Italia e all'estero, questa crescita va però sostenuta e incoraggiata. Sempre più giovani scelgono l'agricoltura, subentrano alla guida delle aziende di famiglia o ne creano di nuove, valorizzando i prodotti e il territorio e creando nel contempo nuova occupazione".