Eclissi Luna, appuntamento a Castelmauro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 LUG - Con lo sguardo rivolto al cielo per assistere ad uno spettacolo d'eccezione: l'eclissi totale di luna più lunga del secolo. Per gli appassionati, e non solo, l' appuntamento è per domani, 27 luglio, all'Osservatorio astronomico 'Giovanni Boccardi' di Castelmauro (Campobasso) dalle 19.30 alle 23. Alle 18 è in programma anche una conferenza di Dario Mancini, astronomo ordinario 'Inaf' sul tema: 'Il ruolo della Luna nella nostra vita'. In caso di condizioni meteo avverse e quindi di non visibilità, fanno sapere gli organizzatori, si terrà solo la conferenza che inizierà alle 19.30. Per conoscere lo stato del tempo è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 3281272998-3274016801, in alternativa la pagina meteo del sito web castelmauro.org.

