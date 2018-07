Trovato con cocaina ed eroina, arrestato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 LUG - Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri di Bojano (Campobasso) hanno arrestato un 33enne molisano che, al termine di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 62 grammi di cocaina e 800 euro in contanti. Nella sua abitazione sono stati scoperti anche 4 grammi di eroina, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. (ANSA).