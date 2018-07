Corteo a Larino contro tagli alla sanità

(ANSA) -LARINO (CAMPOBASSO),22 LUG - In silenzio davanti all'ospedale Vietri di Larino per dire no allo smantellamento della sanità in Basso Molise, per tutelare i servizi essenziali non più garantiti. Oltre mille persone hanno partecipato ieri sera alla manifestazione organizzata da comitati preoccupati per il futuro degli ospedali di Larino e di Termoli in relazione a tagli dei reparti e riduzione dei servizi. A rischio chiusura anche il punto nascita del 'San Timoteo'. Una protesta arrivata due giorni dopo la morte del 47enne colto da aneurisma cerebrale a Larino e arrivato in ospedale a San Giovanni Rotondo (Foggia) oltre due ore dopo: ambulanza del paese impegnata in altro intervento e Tac nella vicina Termoli ferma per manutenzione. Un episodio dopo il quale il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato a Termoli ispettori ministeriali. "C'e malcontento generale e disappunto. Siamo determinati a continuare a denunciare e manifestare per una sanità migliore" fa sapere il 'Comitato San Timoteo di Termoli'.