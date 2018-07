Nas in Molise: Toma, necessario rivedere decreto Balduzzi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 LUG - È "necessario rivedere il decreto Balduzzi per evitare altre tragedie". Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in seguito all'odissea di un 47enne di Larino (Campobasso) per cui è stata accertata la morte cerebrale dopo il ricovero in Puglia, a San Giovanni Rotondo, dove è stato trasportato dopo l'indisponibilità della Tac a Termoli (Campobasso) rilevata quando il paziente era già lì.

"Dal momento in cui mi sono insediato - afferma Toma - sto chiedendo di essere nominato commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Molise, così da avere pieni poteri e avviare un percorso di risanamento ed efficientamento della sanità pubblica regionale non più rimandabile, come dimostra la tragedia di ieri, che deve necessariamente partire dalla revisione del decreto Balduzzi, fortemente penalizzante per la nostra regione. Ancora oggi ho ribadito questa necessità nel corso di un'audizione della Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni. Esprimo sentimenti di cordoglio ai familiari di Michele". (ANSA).