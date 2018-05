I gazebo M5S e Lega in piazza a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 19 MAG - Il Movimento Cinque Stelle e la Lega hanno promosso a Isernia l'iniziativa, di carattere nazionale, dei gazebo informativi in piazza per illustrare e condividere con i cittadini i punti del contratto di governo.

Nel capoluogo pentro è stata scelta Piazza Celestino V. Per i pentastellati c'era la deputata molisana Rosa Alba Testamento, mentre per la Lega c'era la neoeletta consigliera regionale Filomena Calenda. Per quanto riguarda il M5S, sul contratto, ha dato la possibilità di esprimersi solo agli iscritti alla Piattaforma Rousseau. Secondo quanto riferisce la Testamento "il consenso è stato plebiscitario, pari al 94%". La Lega, invece, ha raccolto le firme al gazebo. "Pochi no - ha detto Calenda - e moltissimi sì soprattutto per l'abolizione della Legge Fornero, la maggiore autonomia agli enti regionali e per il taglio degli sprechi e dei vitalizi. Tanti i consensi anche per il potenziamento dell'organico delle Forze dell'Ordine, tema questo caro al nostro leader".