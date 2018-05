Aast, operatori turismo Molise a lezione

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 16 MAG - L'approccio al turismo dal punto di vista economico, le esigenze dei titolari di strutture ricettive al centro di un incontro formativo organizzato a Termoli dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) e da un'azienda di management alberghiero con sede a Roma. A tenere la lezione ad imprenditori del settore, arrivati nella città adriatica da tutto il Molise, Franco Grasso, esperto di turismo e del comparto alberghiero. L' incontro, svoltosi nell'auditorium dell'Istituto Commerciale 'Boccardi', è stato molto partecipato ed ha rappresentato un momento di confronto e apprendimento per i presenti. La discussione ha focalizzato un particolare aspetto: il giusto approccio alla gestione alberghiera. Franco Grasso ha illustrato le esigenze delle strutture alberghiere: occupazione stanze, miglioramento competenze e ottimizzazione gestione per poi affrontare il tema della miglior vendita e della qualità da offrire agli ospiti per riuscire a riempire le strutture ricettive.L'esperto ha presentato il sistema del 'Revenue Management' per la gestione delle strutture e spiegato l' importanza di essere presenti online, una necessità che oggi diventa la base per accreditarsi ed intercettare il grande flusso di potenziali viaggiatori. (ANSA).