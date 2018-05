Viabilità: lavori su Ss 647 fino al 15

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 MAG - Anas comunica che, per consentire i lavori urgenti di sistemazione di un giunto di dilatazione sul viadotto 'Cascina', sulla statale 647 Fondo Valle Biferno fino alle ore 8 di martedì 15 maggio sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 55,700, nel territorio comunale di Guardialfiera (Campobasso). Per effettuare la messa in sicurezza del tratto si è reso necessario chiudere al transito la rampa dello svincolo di Palata di ingresso sulla statale nella direzione Palata - Campobasso. Durante la chiusura della rampa il traffico è deviato sulla viabilità locale.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". (ANSA).