Bandiere Blu, in Molise solo Campomarino

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 MAG - Una sola Bandiera Blu quest'anno per il Molise che l'anno scorso ne aveva due e nel 2016 tre. A fregiarsi del riconoscimento della Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee) resta per il 2018 solo Campomarino-Lido, in provincia di Campobasso; esce dalla classifica Termoli (Campobasso). Quest'anno sono 175 le località rivierasche (comprese 16 sui laghi), per complessive 368 spiagge, e 70 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento.

Sono 32 i criteri che le località devono rispettare per ottenere la Bandiera Blu, non solo qualità del mare, ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, strutture alberghiere, servizi di utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, valorizzazione delle aree naturalistiche.(ANSA).