Fanfara Polizia per riapertura chiesa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 MAG - Nell'ambito dei festeggiamenti civili e religiosi previsti a Baranello (Campobasso) in occasione del bicentenario della riapertura della chiesa di San Michele Arcangelo, recentemente ristrutturata e riaperta al culto, domani 7 maggio alle 21.15, la Fanfara della Polizia di Stato terrà un concerto in piazza Santa Maria. Quest'anno, infatti, ricorrono i 200 anni da quando la Chiesa, ricostruita a seguito della distruzione prodotta dal terribile terremoto del 1805, venne riconsegnata alla comunità locale. L'evento musicale sarà preceduto, alle 18, dalla celebrazione della messa e alle 20 dalla deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti. In caso di condizioni meteo avverse, il concerto si terrà all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo. (ANSA).