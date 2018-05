Maltempo: a Termoli pioggia battente e strade allagate

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 3 MAG - Pioggia battente ed un calo di temperature ha interessato la costa molisana già dalla notte scorsa intensificandosi nella mattinata. L'abbondante pioggia, protrattasi per alcune ore, ha allagato strade e creato disagi e rallentamenti alla circolazione.

Il violento temporale è stato causa di un incidente in via Corsica, a Termoli, tra due auto. In via Molinello, invece, l'acqua ha mandato in tilt un tombino sulla strada mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Viale Padre Pio sempre per un allagamento. Auto in panne, invece, sulla strada provinciale per Rotello (Campobasso). Sul posto i pompieri del distaccamento di Santacroce di Magliano (Campobasso). (ANSA).