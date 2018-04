Molise:Toma,a Cav faccio prender casa dove strade fatiscenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 APR - È un Donato Toma scatenato quello intervenuto oggi su Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: il neo governatore del Molise ha esordito rispondendo ad una domanda dei conduttori su Berlusconi, che aveva detto, in campagna elettorale, di star cercando una casa da comprare in Molise. "Gliela stiamo cercando in un posto dove le strade sono fatiscenti, così per andare a dormire lui le dovrà rifare.

Gliela facciamo fare a Colletorto. Gli facciamo prendere una casa, così la ristruttura e rifà la strada". (ANSA).