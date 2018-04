Tunnel Termoli:variante Prg,ok consiglio

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 19 APR - Approvato, dopo lunga discussione, dal Consiglio comunale di Termoli l'odg sulla variante urbanistica al Prg generale della città per la realizzazione del progetto di riqualificazione del centro che prevede la costruzione del Tunnel tra il porto ed il lungomare nord. Con 15 voti favorevoli e 8 contrari è passato l'ordine del giorno. Nove le questioni pregiudiziali presentate dai consiglieri comunali di minoranza Paolo Marinucci, Daniele Paradisi e Michele Marone. "Ancora una volta la città di Termoli ha ricevuto uno schiaffo da questa amministrazione - ha dichiarato Marone -. Nonostante i rilievi di illegittimità della proposta di delibera di variante così come giunta in Consiglio comunale, illegittimità connesse alla mancanza della Vas, questa amministrazione e la sua maggioranza consiliare, escluso il capogruppo del Pd non presente in consiglio, ha ritenuto di procedere all'adozione della variante al Prg".

"A questo punto poiché trattasi di variante accelerata ai sensi dell'art 19 del testo unico delle espropriazioni, si spera che nei successivi 90giorni, la Regione Molise, sicuramente in diversa composizione, esprima il suo dissenso". L'opposizione aveva proposto con le pregiudiziali, il rinvio della trattazione di oggi dell'assemblea civica. (ANSA).