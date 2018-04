Droga dal clan Spada,5 arresti a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 18 APR - Spaccio di molti tipi di droga ovunque, 24 ore su 24, anche a domicilio, e trasporto di stupefacenti organizzati utilizzando i loro bambini per evitare di destare sospetti: era questo il modus operandi di una banda di cinque rom dedita allo spaccio e collegata al clan Spada di Ostia dal quale si riforniva grazie al rapporto di parentela di una appartenente. A finire in manette sono stati Franco Sarachella, 35 anni, Filomena Gennarelli (28), Cristian Sarachella (22), Maria Biondi (31) e Filomena Spada (30), arrestati dai carabinieri di Isernia a conclusione dell'inchiesta 'New Opening', coordinata dal procuratore Paolo Albano. Nel nome in codice si legge il collegamento con una precedente indagine, del 2016, conclusa con tre arresti e 12 denunce per spaccio di droga. Una delle persone arrestate in quella circostanza ha lasciato "in eredità" l'attività dello spaccio ai suoi parenti: Mario Sarachella ha passato il testimone al fratello Franco, l'unico a finire in carcere oggi.