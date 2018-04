Salvini a Martina, molisani vogliono cambiare

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 16 APR - "I molisani vogliono cambiare, vogliono mandare a casa il Pd che ha fatto disastri in Italia, che ha fatto disastri in Molise". Replica così Matteo Salvini, da Termoli a Maurizio Martina il quale aveva parlato di 'uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio' rivolgendosi al leader della Lega.

"Quindi ribadisco: in Molise e in Italia la Lega non farà mai accordi con il Pd - ha proseguito Salvini - qui ci sono ospedali da aprire, strade da sistemare, agricoltori e pescatori da aiutare, cosa che il Pd e la sinistra si sono dimenticati di fare. È un voto fondamentale per i molisani e potrà essere d'aiuto anche per tutti gli italiani". (ANSA).