Gentiloni,da Molise parta segnale chiaro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - "C'è una certa attesa per le elezioni in Molise. Dalle elezioni del 22 aprile deve partire un messaggio forte e chiaro per Roma". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Campobasso partecipando a un incontro pubblico insieme a Carlo Veneziale, candidato alla presidenza della Regione Molise per il centrosinistra. Nutrito il servizio d'ordine al Centrum Palace, con gli uomini della sicurezza che hanno interdetto gli accessi sensibili anche ai giornalisti. Prima del suo intervento il presidente del Consiglio ha preferito non rilasciare interviste.