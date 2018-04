Tajani, valorizzare paleolitico Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 7 APR - "Il giacimento Paleolitico di Isernia è uno straordinario tesoro poco valorizzato. Possiamo invertire la rotta inserendolo in un circuito culturale europeo portando qui turisti cinesi e giapponesi". Lo ha detto il preside del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante la visita del sito archeologico e del Museo, recependo l'appello dei funzionari della struttura. "L'idea è quella di un fondo per lo sviluppo del Meridione - ha aggiunto - per finanziare le infrastrutture e anche i musei. Dobbiamo investire nel turismo che è anche il settore che dà più lavoro ai giovani".