Campagna elettorale itinerante per Toma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 APR - Si chiama '#perbene tour Molise' la campagna elettorale itinerante di Donato Toma, candidato del centrodestra alla carica di Governatore del Molise alle elezioni del 22 aprile. Un van, due autovetture, gazebo informativi e un gruppo di giovani raggiungeranno i 136 comuni della regione per parlare con la gente, condividere il programma, ascoltare le richieste dei cittadini.

"I prossimi giorni - spiega Toma - ci vedranno impegnati in un lavoro entusiasmante che ci porterà a stretto contatto con i molisani, ai quali illustreremo il nostro programma, le nostre idee, le nostre soluzioni. Si tratta di un work in progress - prosegue - in quanto confronteremo le azioni che intendiamo mettere in campo con le proposte dei cittadini molisani, accoglieremo le loro istanze, accetteremo i loro suggerimenti per arrivare ad una sintesi di quello che ci impegniamo a fare nei prossimi cinque anni al governo di questa regione''.