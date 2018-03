Regionali: Veneziale, M5S ora è meno elle

(ANSA) - Campobasso, 28 MAR - Nel corso del suo incontro con la stampa Carlo Veneziale a chi gli faceva notare che è sempre stato il centrosinistra a voler distinguere il voto delle politiche con le amministrative ha risposto che il successo alle politiche del M5S è avvenuto si in un altro contesto, ma che ora vorrebbe chiedere 'agli elettori del M5S in Molise se hanno ancora fiducia in un partito che sta trattando con il centrodestra: accusavano noi del Pd di essere il Pdmenoelle, e invece ora questa elle se la sono presa loro''.(ANSA).