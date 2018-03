Mercato Campagna Amica il Venerdì Santo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAR - A Campobasso, il mercato di Campagna Amica aggiunge una giornata di apertura straordinaria, quella del Venerdì Santo che precede la Pasqua, alle consuete aperture del giovedì e del sabato. "Sarà l'occasione per i consumatori di poter programmare con maggiore serenità gli acquisti dei prodotti agroalimentari da portare a tavola il giorno di Pasqua" annunciano gli organizzatori. Il mercato osserverà l'orario intero, dalle 8.30 alle 18.30, giovedì 29, mentre per i giorni di venerdì 30 e sabato 31 l'orario è garantito dalle 8.30 alle 14. Sempre per l'occasione delle festività pasquali, gli organizzatori annunciano che è possibile prenotare per tempo l'acquisto di carne di agnello e/o capretto recandosi personalmente nella sede del mercato mercoledì 28 marzo, dalle 11 alle 12, dove ci sarà personale per ricevere la prenotazione, oppure, a partire da giovedì, nell'orario del mercato, presso lo stand della macelleria o quello della direzione del mercato.